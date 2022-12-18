Овечкин силовым приемом выбросил с площадки канадского хоккеиста

14 декабря Овечкин оформил хет-трик в матче против «Чикаго Блэкхорс» (7:3). Таким образом, он достиг отметки в 800 шайб в НХЛ.

Овечкин является лучшим европейским снайпером в истории НХЛ. В списке лучших снайперов лиги он занимает третье место и отстает от канадца Горди Хоу на один гол. Лучшим в истории НХЛ по этому показателю является еще один канадец, Уэйн Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы.