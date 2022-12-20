Овечкин превзошел Орра по количеству голевых передач в НХЛ

"Вашингтон" в ночь на вторник победил "Детройт" в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Ник Дауд (36, 36-я минуты), Эрик Густафссон (46), Дмитрий Орлов (65), у проигравших отличились Дэвид Перрон (8), Оскар Сундквист (16), Лукас Рэймонд (45). Дауд забросил две шайбы за 11 секунд.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не сумел отличиться в третьей игре подряд, в одном из эпизодов шайба после его броска попала в штангу. Ему осталось забросить одну шайбу, чтобы сравняться с занимающим второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ канадцем Горди Хоу, на счету которого 801 гол. Лидирует канадец Уэйн Гретцки (894).

В прошедшем матче Овечкин отметился результативной передачей, которая стала для него 646-й в регулярных чемпионатах. По этому показателю он обошел канадца Бобби Орра и вышел на чистое 70-е место.

"Вашингтон" после 34 матчей набрал 38 очков и занимает пятое место в Столичном дивизионе, в следующем матче команда 23 декабря на выезде сыграет с "Оттавой". "Детройт" располагается на пятой позиции в Атлантическом дивизионе с 33 очками в 31 игре. Команда потерпела шестое поражение подряд. В следующей игре "Детройт" 22 декабря примет "Тампу".