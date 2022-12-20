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32 минуты назад

Вратаря Георгиева признали второй звездой игрового дня в НХЛ, Сорокина - третьей

ТАССиещё 4

Российский вратарь "Колорадо" Александр Георгиев признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин - третьей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба НХЛ.

Вратаря Георгиева признали второй звездой игрового дня в НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основное время и овертайм встречи между "Колорадо" и "Айлендерс" завершились со счетом 0:0. В серии буллитов "Колорадо" одержал победу благодаря точному броску Эвана Родригеса.

Георгиев отразил 26 бросков и провел второй "сухой" матч в текущем регулярном чемпионате. Сорокин отразил 46 бросков. Голкипер в третий раз в нынешнем сезоне сыграл "на ноль".

Первой звездой дня был признан канадский нападающий "Сент-Луиса" Джордан Кайру. Он отметился тремя заброшенными шайбами и голевой передачей в игре с "Ванкувером" (5:1).

Хоккей,Эван Родригес,Александр Георгиев,Илья Сорокин,
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