Вратаря Георгиева признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский вратарь "Колорадо" Александр Георгиев признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин - третьей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба НХЛ.

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Основное время и овертайм встречи между "Колорадо" и "Айлендерс" завершились со счетом 0:0. В серии буллитов "Колорадо" одержал победу благодаря точному броску Эвана Родригеса.

Георгиев отразил 26 бросков и провел второй "сухой" матч в текущем регулярном чемпионате. Сорокин отразил 46 бросков. Голкипер в третий раз в нынешнем сезоне сыграл "на ноль".