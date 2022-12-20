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32 минуты назад

Бывший голкипер «Трактора» Эндрю Хэммонд объявил о завершении карьеры

Чемпионат.com

Канадский голкипер Эндрю Хэммонд на своей странице в «Твиттере» объявил о завершении карьеры.

Экс-голкипер «Трактора» объявил о завершении карьеры
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«В День Святого Патрика в 2013 году я подписал контракт с „Оттавой“. Мечта стала реальностью. Я не был задрафтован, меня подписали из колледжа. Я думал, что лучше ничего не могло быть. Я ошибался. Моя карьера полна невероятных и неожиданных воспоминаний. Я встретил нескольких людей из числа лучших, что я знаю, я могу честно сказать, что у меня была лучшая работа в мире. Жизнь готовит больше неожиданных моментов, я завершаю карьеру. К несчастью, во время пребывания в Монреале я повредил свою лодыжку и не смогу добиться полного восстановления. Рад, что у меня было больше времени для сейвов дома с Кэлом, Карсоном и Харлоу. Хотел бы поблагодарить прежде всего свою жену. У нас было около 20 мест, которые в течение карьеры мы называли домом. Она была рядом всегда — во время хороших матчей, неудачных встреч и всего между ними. Я также хотел бы поблагодарить своих родителей за всё, что они сделали, чтобы позволить мне исполнить мечту», — говорится в сообщении.

Отметим, что последним клубом Хэммонда стал «Трактор». Эндрю пополнил челябинскую команду в сентябре 2022 года, подписав с клубом соглашение до конца сезона. Всего за челябинский клуб в КХЛ канадский голкипер провёл два матча, в которых пропустил семь шайб. Процент отражённых бросков составил 85,1%.

Хоккей,Эндрю Хэммонд,ХК Трактор,
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