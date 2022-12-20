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1 час назад

Сын Горди Хоу рассказал, что может помешать Овечкину побить рекорд Гретцки

Газета.Ruиещё 5

Марк Хоу, сын легендарного хоккеиста Горди Хоу, ответил, что может нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбами в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает официальный сайт НХЛ.

Сын Горди Хоу рассказал, что может помешать Овечкину побить рекорд Гретцки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Что может помешать Овечкину обойти Гретцки? В конце концов травмы настигли меня. Но пока у Алекса их нет, все еще есть страсть к хоккею, нет никаких причин, по которым он не может побить рекорд Уэйна», — сказал Хоу.

В текущем сезоне Овечкин провел 34 матча, в которых сумел забросить 20 шайб и отдать 16 результативных передач.

Овечкин продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ, составляет всего один гол. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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