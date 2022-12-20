Сын Горди Хоу рассказал, что может помешать Овечкину побить рекорд Гретцки

Марк Хоу, сын легендарного хоккеиста Горди Хоу, ответил, что может нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбами в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает официальный сайт НХЛ.
«Что может помешать Овечкину обойти Гретцки? В конце концов травмы настигли меня. Но пока у Алекса их нет, все еще есть страсть к хоккею, нет никаких причин, по которым он не может побить рекорд Уэйна», — сказал Хоу.
В текущем сезоне Овечкин провел 34 матча, в которых сумел забросить 20 шайб и отдать 16 результативных передач.
Овечкин продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ, составляет всего один гол. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.