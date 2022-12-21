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1 час назад

"СЭ": Жамнов может возглавить "Ак Барс"

Газета.Ruиещё 3

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов может возглавить казанский «Ак Барс». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Жамнов может возглавить "Ак Барс"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, Жамнов рассматривается руководством татарского клуба в качестве замены Олегу Знарку, который покинул клуб 3 декабря.

В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» является Юрий Бабенко.

Напомним, что Жамнов возглавляет сборную России с сентября 2021 года. Под его руководством национальная команда выиграла серебряные медали на Олимпийских играх — 2022.

На прошедшем Кубке Первого канала сборная России разгромила Казахстан со счетом 6:2, но уступила команде Белоруссии в серии буллитов — 4:5. Таким образом, подопечные Жамнова заняли лишь второе место. Победителями Кубка Первого канала стали белорусские хоккеисты.

Ранее Алексей Жамнов прокомментировал информацию о своей отставке из сборной России.

Хоккей,Алексей Жамнов,Юрий Бабенко,СБОРНАЯ РОССИИ,ХК Ак Барс,Первый канал,
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