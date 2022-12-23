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19 минут назад

Овечкин побил рекорд по количеству бросков за всю историю НХЛ

Газета.Ruиещё 3

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд по количеству бросков за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин побил рекорд по количеству бросков за всю историю НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ) Овечкин не сумел забить, но нанес шесть бросков по воротам соперника. Теперь на его счету 6211 бросков за карьеру.

Россиянин превзошел Рэя Бурка, у которого было 6209 бросков в створ за карьеру, и вышел на первое место по этому показателю.

Ранее сообщалось, что российский нападающий был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ). Овечкин в этом поединке набрал два очка, дважды выступив в роли ассистента для своих партнеров: он помог отличиться Евгению Кузнецову и Сонни Милано.

Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ, составляет всего один гол. Рекорд НХЛ принадлежит Гретцки, на его счету 894 гола.

14 декабря россиянин преодолел рубеж в 800 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ, став третьим, кому удалось покорить данный рубеж, после Гретцки и Хоу.

Хоккей,Сонни Милано,Уэйн Гретцки,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
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