Овечкин побил рекорд по количеству бросков за всю историю НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд по количеству бросков за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ) Овечкин не сумел забить, но нанес шесть бросков по воротам соперника. Теперь на его счету 6211 бросков за карьеру.

Россиянин превзошел Рэя Бурка, у которого было 6209 бросков в створ за карьеру, и вышел на первое место по этому показателю.

Ранее сообщалось, что российский нападающий был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ). Овечкин в этом поединке набрал два очка, дважды выступив в роли ассистента для своих партнеров: он помог отличиться Евгению Кузнецову и Сонни Милано.

Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ, составляет всего один гол. Рекорд НХЛ принадлежит Гретцки, на его счету 894 гола.