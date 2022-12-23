Главный тренер «Вашингтона» рассказал о психологическом состоянии Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о нынешнем состоянии капитана команды Александра Овечкина . Россиянин забросил 800 шайб, он отстаёт на одну шайбу от легендарного Горди Хоу, занимающего второе место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

«Нервничает ли Овечкин? Я уверен, что да. Конечно, он не показывает этого. Он очень спокоен, занимается своими делами

Я готов поспорить, что он будет счастлив, когда сможет пройти дальше и забросить эту шайбу. Но в раздевалке мы не обсуждаем эту тему, у нас всё тихо», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.