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1 час назад

Главный тренер «Вашингтона» рассказал о психологическом состоянии Овечкина

Betassist

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о нынешнем состоянии капитана команды Александра Овечкина. Россиянин забросил 800 шайб, он отстаёт на одну шайбу от легендарного Горди Хоу, занимающего второе место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Главный тренер «Вашингтона» рассказал о психологическом состоянии Овечкина
Фото: BetassistBetassist

«Нервничает ли Овечкин? Я уверен, что да. Конечно, он не показывает этого. Он очень спокоен, занимается своими делами

Я готов поспорить, что он будет счастлив, когда сможет пройти дальше и забросить эту шайбу. Но в раздевалке мы не обсуждаем эту тему, у нас всё тихо», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

Рекордсменом НХЛ по количеству голов является легендарный Уэйн Гретцки. Он забросил 894 шайбы в лиге.

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