Что может помешать Овечкину побить рекорд Гретцки

"Рекорды Овечкина важны не только для "Динамо", но и для всей нашей страны. Будет сложно побить рекорд Гретцки. Есть факторы, которые никак не зависят от Овечкина. Это, в частности, травмы, состояние его здоровья. Тут всякое может случиться. А еще мне очень не нравится кампания, развязанная вокруг Александра в связи с его гонкой за Гретцки. Думаю, что так или иначе это ему мешает. И прессе, и болельщикам надо вести себя более спокойно в этом отношении. Овечкину сейчас надо помочь. Он может побить рекорд Гретцки, но для этого нужны благоприятные условия", — цитирует Пашков "Матч ТВ".