Что может помешать Овечкину побить рекорд Гретцки

Олимпийский чемпион Александр Пашков считает, что российскому форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину сейчас мешает шумиха, связанная с его гонкой за рекордом Уэйна Гретцки.
В ночь на 24 декабря "Вашингтон" на своем льду победил "Виннипег Джетс" (4:1). 37-летний россиянин записал на свой счет два гола. Теперь в активе Овечкина 802 шайбы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и второе место в списке лучших снайперов лиги. Нападающий опередил Горди Хоу, забросившего 801 шайбу. Лучшим снайпером НХЛ за всю историю является Уэйн Гретцки (894).
"Рекорды Овечкина важны не только для "Динамо", но и для всей нашей страны. Будет сложно побить рекорд Гретцки. Есть факторы, которые никак не зависят от Овечкина. Это, в частности, травмы, состояние его здоровья. Тут всякое может случиться. А еще мне очень не нравится кампания, развязанная вокруг Александра в связи с его гонкой за Гретцки. Думаю, что так или иначе это ему мешает. И прессе, и болельщикам надо вести себя более спокойно в этом отношении. Овечкину сейчас надо помочь. Он может побить рекорд Гретцки, но для этого нужны благоприятные условия", — цитирует Пашков "Матч ТВ".
Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 22 заброшенных шайбы и 18 результативных передач в 36 матчах лиги.
Ранее бывший комментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов на своей странице в социальных сетях заявил, что не любит Александра Овечкина.