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1 час назад

Александр Овечкин назвал «чудом» второе место по голам в истории НХЛ

Илья Родин

Легендарный хоккеист Александр Овечкин заявил, что выход на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ является «чудом». Интервью с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» опубликовано на официальном сайте лиги.

Овечкин назвал «чудом» второе место по голам в истории НХЛ
Фото: twitter.com/capitalstwitter.com/capitals

Отмечается, что Овечкин в матче с «Виннипег Джетс» (4:1) забил две шайбы. Это позволило ему опередить по количеству голов второго снайпера в истории НХЛ Горди Хоу. В настоящее время на счету россиянина 802 гола в 1310 матчах.

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Хоккеист пояснил, что начинающие игроки никогда не думают о том, что смогут побить рекорды звезд лиги Горди Хоу, Уэйна Гретцки и других. Они мечтают просто сыграть в НХЛ, хорошо выступать, показать свой максимум.

«Но все, что происходит сейчас, — это чудо», - подчеркнул Овечкин.

Нападающий уточнил, что это «исторический момент». Он добавил, что никто не знает, когда и кому удастся снова забить 800 шайб.

Овечкин заметил, что путь к следующему рекорду, поставленному Гретцки (894 гола) будет очень длинным. Сейчас же следует «побыть с семьей, просто наслаждаясь этим моментом».

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