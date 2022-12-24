Овечкин назвал «чудом» второе место по голам в истории НХЛ

Легендарный хоккеист Александр Овечкин заявил, что выход на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ является «чудом». Интервью с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» опубликовано на официальном сайте лиги.

Фото: twitter.com/capitals twitter.com/capitals

Отмечается, что Овечкин в матче с «Виннипег Джетс» (4:1) забил две шайбы. Это позволило ему опередить по количеству голов второго снайпера в истории НХЛ Горди Хоу. В настоящее время на счету россиянина 802 гола в 1310 матчах.

Хоккеист пояснил, что начинающие игроки никогда не думают о том, что смогут побить рекорды звезд лиги Горди Хоу, Уэйна Гретцки и других. Они мечтают просто сыграть в НХЛ, хорошо выступать, показать свой максимум.

«Но все, что происходит сейчас, — это чудо», - подчеркнул Овечкин.

Нападающий уточнил, что это «исторический момент». Он добавил, что никто не знает, когда и кому удастся снова забить 800 шайб.