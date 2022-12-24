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32 минуты назад

Мать Овечкина поблагодарила всех, кто переживал за ее сына

Газета.Ruиещё 1

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, мать капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, высказалась после важного достижения ее сына в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает ТАСС.

Мать Овечкина поблагодарила всех, кто переживал за ее сына
Фото: Газета.RuГазета.Ru

24 декабря Александр Овечкин обошел Горди Хоу в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.

«Молодец парень, умница. Поздравляю всех болельщиков, всех, кто за Сашу переживал, кто болел. Всем большое спасибо. Переживала ли я, что он долго не мог забить? А что переживать? Это же игра», — сказала Овечкина.

«Вашингтон» на своем льду принимал «Виннипег Джетс» и одержал победу со счетом 4:1. Овечкин открыл счет в матче в самой концовке первого периода. Во втором периоде россиянин выступил в роли ассистента Сонни Милано. На последней минуте матча 37-летний нападающий поразил пустые ворота соперника. В роли его ассистента выступил Евгений Кузнецов.

Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 22 заброшенных шайбы и 18 результативных передач в 36 матчах лиги.

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