Мостовой сравнил Овечкина с Роналду

Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, прокомментировал новый рекорд нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Он заявил, что хоккеиста можно сравнить с нападающим португальской сборной Криштиану Роналду. Об этом пишет «Чемпионат».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что в субботу, 24 декабря, Овечкин оформил дубль в матче с «Виннипег Джетс» и обошёл звезду НХЛ Горди Хоу по голам за всю историю НХЛ. В настоящее время на счету у россиянина 802 забитых шайбы.

Мостовой назвал Овечкина «героем». По его мнению, если сравнивать Александра с известными футболистами, то более всего он похож на португальца Криштиану Роналду. Он объяснил это тем, что россиянин «снайпер и мощный».

По его оценке, Александр со временем сможет побить рекорд Уэйна Грецки. До него ему осталось забить 92 шайбы.