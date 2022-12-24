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30 минут назад

Мостовой сравнил Овечкина с Роналду

Илья Родин

Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, прокомментировал новый рекорд нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Он заявил, что хоккеиста можно сравнить с нападающим португальской сборной Криштиану Роналду. Об этом пишет «Чемпионат».

Мостовой сравнил Овечкина с Роналду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в субботу, 24 декабря, Овечкин оформил дубль в матче с «Виннипег Джетс» и обошёл звезду НХЛ Горди Хоу по голам за всю историю НХЛ. В настоящее время на счету у россиянина 802 забитых шайбы.

Мостовой назвал Овечкина «героем». По его мнению, если сравнивать Александра с известными футболистами, то более всего он похож на португальца Криштиану Роналду. Он объяснил это тем, что россиянин «снайпер и мощный».

По его оценке, Александр со временем сможет побить рекорд Уэйна Грецки. До него ему осталось забить 92 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин назвал «чудом» то, что ему удалось обогнать по числу забитых шайб знаменитого Горди Хоу.

Хоккей,Уэйн Грецка,Александр Мостовой,Криштиану Роналду,СБОРНАЯ РОССИИ,
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