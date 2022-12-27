Первый пропустивший от Овечкина вратарь НХЛ вспомнил о дебюте россиянина: знали, что он станет особенным

Бывший вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Паскаль Леклер вспомнил о дебютном голе российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "В тот вечер мне пришлось волноваться о куче вещей. Помню, вокруг него было много шума. В нашей команде слышали, что Ови выбрали под первым номером на драфте, слышали, что он был хорошим нападающим, что у него был шанс стать выдающимся игроком. Мы знали, что он станет особенным", — передает слова Леклера Washington Post. 24 декабря Овечкин в матче против "Виннипега" оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю лиги. Теперь на счету россиянина 802 шайбы. Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы. Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 22 заброшенные шайбы и 18 результативных передач в 36 матчах лиги. Ранее генеральный менеджер "Сиэтла" Рон Фрэнсис оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки.