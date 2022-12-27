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1 час назад

В «Ак Барсе» прокомментировали назначение Билялетдинова на пост главного тренера

Чемпионат.comиещё 21

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова. Наставник будет руководить казанским клубом до конца текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. На этом посту Билялетдинов сменил Юрия Бабенко, возглавившего «Ак Барс» в начале декабря. Тогда казанский клуб покинул Олег Знарок.

В «Ак Барсе» рассказали о назначении Билялетдинова на пост главного тренера
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы благодарим Юрия Бабенко, который взял на себя ответственность в трудный момент, и очень ценим его работу. В последних семи матчах с Зинэтулой Хайдяровичем в штабе команда набрала 11 очков из 13 возможных, улучшился игровой рисунок, выросла дисциплина.

Главная задача на сезон с команды не снималась, сейчас у нас есть время, чтобы исправить турнирное положение. Знаем, что Билялетдинов способен привить команде профессионализм и умение бороться в каждом матче», — приводит слова Валиуллина официальный телеграм-канал «Ак Барса».

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