В «Ак Барсе» рассказали о назначении Билялетдинова на пост главного тренера

«Мы благодарим Юрия Бабенко, который взял на себя ответственность в трудный момент, и очень ценим его работу. В последних семи матчах с Зинэтулой Хайдяровичем в штабе команда набрала 11 очков из 13 возможных, улучшился игровой рисунок, выросла дисциплина.



Главная задача на сезон с команды не снималась, сейчас у нас есть время, чтобы исправить турнирное положение. Знаем, что Билялетдинов способен привить команде профессионализм и умение бороться в каждом матче», — приводит слова Валиуллина официальный телеграм-канал «Ак Барса».