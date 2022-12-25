Гашек: НХЛ придется заплатить за поддержку России

Легендарный чешский хоккейный голкипер Доминик Гашек в своих соцсетях раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ), Ассоциацию профессиональных теннисистов (ATP) и Женскую теннисную ассоциацию (WTA) за допуск россиян к участию в турнирах, под своей эгидой.

«В мире есть миллионы людей, которые расстроены тем, что НХЛ, WTA и ATP продолжают допускать российских спортсменов и тем самым поддерживать специальную военную операцию на Украине. За поддержку России им всем придется заплатить», — написал Гашек.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым.

В перечисленных выше организациях россияне продолжают свое выступление. Отечественные теннисисты лишены флага и гимна.