Каменский оценил текущий сезон Овечкина

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин проводит сезон на своем высоком уровне и ведет команду за собой. Такое мнение ТАСС во вторник высказал обладатель Кубка Стэнли 1996 года Валерий Каменский.
В текущем сезоне Овечкин провел 36 матчей, в которых набрал 41 (22 шайбы + 19 результативных передач) очко. В субботу россиянин вышел на второе место по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (802), обойдя канадца Горди Хоу (801). Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894).
"Для Александра реально догнать и перегнать Гретцки, будем за это болеть и желать ему дальнейших успехов. То, что он сделал сейчас, это мировое достижение в хоккее, мы только радуемся и получаем удовольствие от его голов и рекордов, хочется пожелать ему здоровья. Он проводит этот сезон на своем уровне, является лидером своей команды и ведет ее за собой, он показывает тот хоккей, которого от него ждут. Это говорит о высоком мастерстве и любви к хоккею", - сказал Каменский.
Также он прокомментировал решение лиги сделать Овечкина единственной звездой игрового дня субботы. "Естественно, лига отмечает такое достижение, это мировой результат для всего хоккея. Не знаю, бывали ли такие случаи раньше", - отметил собеседник агентства.
Овечкину 37 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.