Каменский оценил текущий сезон Овечкина

"Для Александра реально догнать и перегнать Гретцки, будем за это болеть и желать ему дальнейших успехов. То, что он сделал сейчас, это мировое достижение в хоккее, мы только радуемся и получаем удовольствие от его голов и рекордов, хочется пожелать ему здоровья. Он проводит этот сезон на своем уровне, является лидером своей команды и ведет ее за собой, он показывает тот хоккей, которого от него ждут. Это говорит о высоком мастерстве и любви к хоккею", - сказал Каменский.