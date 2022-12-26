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37 минут назад

Фёдоров: завершение атак у ЦСКА оставляет желать лучшего

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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги дерби с «Динамо». Бело-голубые оказались сильнее – 2:1.

Фёдоров: завершение атак у ЦСКА оставляет желать лучшего
Фото: BetassistBetassist

«Динамовцы показали хорошие скорости, а нам, к сожалению, не удалось сыграть все 60 минут в

Завершение атак оставляет желать лучшего, мы создали не много голевых моментов, но они были качественные.

У нас отличный график. В следующих трех матчах встречаемся с очень хорошими командами. Перегруппируемся, потренируемся и покажем тот хоккей, который принесёт результат», — приводит слова Фёдорова пресс-служба московского «Динамо».

Напомним, в составе бело-голубых отличились Александр Скоренов и Якоб Лилья, у ЦСКА забил лишь Сергей Плотников.

28 декабря действующие обладатели Кубка Гагарина сыграют со СКА, 30 декабря – с «Локомотивом», 3 января их ждёт встреча с московским «Динамо», а 5 января – с «Сочи». Все матчи ЦСКА проведёт на своём льду.

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