Фёдоров: завершение атак у ЦСКА оставляет желать лучшего

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги дерби с «Динамо». Бело-голубые оказались сильнее – 2:1.
«Динамовцы показали хорошие скорости, а нам, к сожалению, не удалось сыграть все 60 минут в
Завершение атак оставляет желать лучшего, мы создали не много голевых моментов, но они были качественные.
У нас отличный график. В следующих трех матчах встречаемся с очень хорошими командами. Перегруппируемся, потренируемся и покажем тот хоккей, который принесёт результат», — приводит слова Фёдорова пресс-служба московского «Динамо».
Напомним, в составе бело-голубых отличились Александр Скоренов и Якоб Лилья, у ЦСКА забил лишь Сергей Плотников.
28 декабря действующие обладатели Кубка Гагарина сыграют со СКА, 30 декабря – с «Локомотивом», 3 января их ждёт встреча с московским «Динамо», а 5 января – с «Сочи». Все матчи ЦСКА проведёт на своём льду.