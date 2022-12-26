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25 минут назад

Хоккеистка Пругова ответила пожаловавшейся на пьющих водку россиян шведке

Lenta.ru

Российская хоккеистка Анна Пругова ответила шведке Ким Хассон, жаловавшейся на выступления за подмосковный клуб «Торнадо». Ее слова приводит Sport24.

Хоккеистка Пругова ответила пожаловавшейся на пьющих водку россиян шведке
Фото: СоцсетиСоцсети

«Русская душа празднует победу, отдаваясь полностью. Это был уже третий наш кубок европейских чемпионов. Директор поднял бокал шампанского, не вижу в этом ничего плохого. Все было в рамках дозволенного», — заявила спортсменка.

Он подчеркнула, что Хассон чувствовала себя комфортно, живя в России, поэтому теперь обидно слышать от нее критику.

25 декабря Хассон заявила, что ее заставляли пить водку с директором «Торнадо». По ее словам, отказываться от алкоголя считалось оскорблением.

Хассон — бронзовый призер Игр-2002 в Сол-Лейк-Сити и серебряный призер Олимпиады-2006 в Турине. В сезоне-2011/2012 она выступала в составе дмитровского клуба «Торнадо» и вместе с командой стала чемпионкой России.

Хоккей,Анна Пругова,
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