Хоккеистка Пругова ответила пожаловавшейся на пьющих водку россиян шведке

Российская хоккеистка Анна Пругова ответила шведке Ким Хассон, жаловавшейся на выступления за подмосковный клуб «Торнадо». Ее слова приводит Sport24.

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«Русская душа празднует победу, отдаваясь полностью. Это был уже третий наш кубок европейских чемпионов. Директор поднял бокал шампанского, не вижу в этом ничего плохого. Все было в рамках дозволенного», — заявила спортсменка.

Он подчеркнула, что Хассон чувствовала себя комфортно, живя в России, поэтому теперь обидно слышать от нее критику.

25 декабря Хассон заявила, что ее заставляли пить водку с директором «Торнадо». По ее словам, отказываться от алкоголя считалось оскорблением.