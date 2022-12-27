Канада потерпела сенсационное поражение на старте МЧМ-2023

В Галифаксе (Канада) состоялся матч группового этапа молодёжного чемпионата мира между хозяевами турнира и чехами. Североамериканцы потерпели сенсационное поражение со счётом 2:5. Определяющим стал третий период, который европейцы сыграли 3:1.

Фото: IIHF IIHF

В составе канадцев отличились лидеры сборной – Шейн Райт и Коннор Бедард. Заброшенными шайбами в составе сборной Чехии отметились Давид Шпачек, Давид Моравец, Станислав Свозил Ярослав Хмеларж и Матоуш Меншик.

Также в группе А с Канадой и Чехией сыграют Швеция, Германия и Австрия. Далее Чехия встретится с Австрией, Канада – с Германией.

Канада является действующим чемпионом мира. В финальном матче она обыграла в овертайме Финляндию со счётом 3:2.