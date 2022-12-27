Заслуженный тренер России рассказал о «шоколадном поколении» в детском хоккее

«Ребёнок приходит в секцию и только ножки вытягивает, а родители, бабушки ему и коньки завяжут, и клюшку поднесут. Вот это я называю «шоколадное поколение». Помню директора школы «Трактор» Виктора Столярова. Если бы он увидел подобное, молнии