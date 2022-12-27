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49 минут назад

Заслуженный тренер России рассказал о «шоколадном поколении» в детском хоккее

Betassist

Виктор Перегудов, заслуженный тренер России, воспитавший Сергея Гончара, Андрея Назарова, Станислава Чистова рассказал о проблемах детского хоккея в России.

Заслуженный тренер России рассказал о «шоколадном поколении» в детском хоккее
Фото: BetassistBetassist

«Ребёнок приходит в секцию и только ножки вытягивает, а родители, бабушки ему и коньки завяжут, и клюшку поднесут. Вот это я называю «шоколадное поколение». Помню директора школы «Трактор» Виктора Столярова. Если бы он увидел подобное, молнии

Но самое страшное, что сейчас родители считают себя тренерами! Уверены, что знают лучше всех. Учат тренеров, директоров школ. Подходят на занятии и говорят: «Поставьте моего ребёнка в это звено». Могут даже тренера ударить!», — цитирует Перегудова «РБ Спорт».

Также специалист отметил, что молодые тренеры находятся под большим давлением: родители юных хоккеистов могут даже написать на них заявления в прокуратуру.

Хоккей,Виктор Столяров,Станислав Чистов,Сергей Гончар,Андрей Назаров,ХК Трактор,
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