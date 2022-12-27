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1 час назад

«Локомотив» заключил контракт с хоккеистом Варнаковым

Матч ТВ

Ярославский «Локомотив» заключил соглашение с нападающим Михаилом Варнаковым, сообщает пресс служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Локомотив» заключил контракт с хоккеистом Варнаковым
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Контракт с 37 летним хоккеистом рассчитан до конца сезона.Начало текущего регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ Варнаков провел в нижегородском «Торпедо», в составе которого он сыграл 8 матчей и сделал две результативные передачи.

Ранее Варнаков защищал цвета московского «Динамо», казанского «Ак Барса» и петербургского СКА.

«Локомотив» с 62 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Хоккей,Михаил Варнаков,Торпедо,СКА,Фонбет,Динамо,
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