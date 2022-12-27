«Локомотив» заключил контракт с хоккеистом Варнаковым

Контракт с 37 летним хоккеистом рассчитан до конца сезона.Начало текущего регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ Варнаков провел в нижегородском «Торпедо», в составе которого он сыграл 8 матчей и сделал две результативные передачи.