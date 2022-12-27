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23 минуты назад

Шмурнов: Овечкин не подберется к Гретцки точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле

Газета.Ru

Журналист и комментатор Александр Шмурнов пояснил свою нелюбовь к нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Ранее он в своих соцсетях заявил, что не переносит хоккеиста и разговоров о его рекордах.

«Овечкин не подберется к Гретцки точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я не столько не люблю Овечкина, сколько не люблю шумиху вокруг Овечкина. Гретцки как игрок сильнее любого хоккеиста в истории, несмотря на комплекцию. А уж тем более – сильнее односторонних односторонних профессионалов – таких, как Овечкин.

Забросит Овечкин хоть 1500 шайб – он не подберется к Гретцки точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле. Меня все эти разговоры бесят», — передает слова Шмурнова Sports.

24 декабря Овечкин в матче против «Виннипега» оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю лиги. Теперь на счету россиянина 802 шайбы.

Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.

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