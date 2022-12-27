«Овечкин не подберется к Гретцки точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле»

«Я не столько не люблю Овечкина, сколько не люблю шумиху вокруг Овечкина. Гретцки как игрок сильнее любого хоккеиста в истории, несмотря на комплекцию. А уж тем более – сильнее односторонних односторонних профессионалов – таких, как Овечкин.



Забросит Овечкин хоть 1500 шайб – он не подберется к Гретцки точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле. Меня все эти разговоры бесят», — передает слова Шмурнова Sports.