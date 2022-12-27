Вратарь «Коламбуса» вспомнил первый гол и первые смены в карьере Овечкина

Прошло больше 18 лет, а Леклер хранит в памяти, кажется, важнейшее воспоминание своей карьеры. Именно с него началась погоня Ови за Гретцки.

Сейчас Александр Овечкин — второй снайпер в истории НХЛ. На его счету уже 802 гола. Но их могло не случиться, если бы не одна-единственная шайба. Первая в его североамериканской карьере.

Видео дня

5 октября 2005 года Овечкин дебютировал в НХЛ. На домашнем льду «MCI Центра», который спустя годы обретёт более привычное название «Кэпитал-Уан Арены», 20-летний россиянин вышел против «Коламбус Блю Джекетс». Задача Овечкина — преобразить главный хоккейный клуб сердца США. Задача 22-летнего вратаря «синих мундиров» Паскаля Леклера — отсрочить капитальную перестройку в клубе.

«В тот вечер мне пришлось волноваться о куче вещей», — сказал Леклер в интервью Washington Post.

Кажется, все эти разговоры о крутости Овечкина, о погоне за Хоу и Гретцки, о 800+ шайбах как-то уже поднадоели. Но что было во времена, когда на счету россиянина было ноль голов? Те, кто недавно окончил школу, не сможет вспомнить эти моменты. Они в лучшем случае ещё даже не ходили. Всё-таки прошло более 18 лет. Однако один человек точно помнит момент, когда ноль сменился на единичку.

«Помню, вокруг него было много шума», — говорит Леклер.

Паскаль стал первым в длиннейшем списке из 166 имён голкиперов, чьи ворота поражал Овечкин. Александр забивал вратарям с именами чуть ли не на каждую букву алфавита. Девять голкиперов, которым он забрасывал, были или позже стали его товарищами по команде. Никлас Бекстрём чаще всего ассистировал ему, но Ови забивал и Никласу Бекстрёму — дважды.

Овечкин поражал ворота 16 обладателей «Везина Трофи», а также трёх вратарей, которые уже включены в Зал хоккейной славы — Эда Бельфора, Мартена Бродо и Доминика Гашека. Трое игроков, которым он забил больше всего, — Марк-Андре Флёри (25 голов), Хенрик Лундквист (24) и Кэри Прайс (22) — тоже наверняка окажутся в Зале славы.

Подобные списки можно продолжать до бесконечности.

Но вот что главное: пропустить гол от Овечкина не стыдно. И даже в те годы, когда «Вашингтон» только входил в сезон, было ощущение, что один гол приведёт к… окей, если не к 800, то к чему-то намного большему. Алексу просто нужно было с чего-то начать.

«В нашей команде слышали, что Ови выбрали под первым номером на драфте, слышали, что он был хорошим нападающим, что у него был шанс стать выдающимся игроком, — сказал Леклер. — Мы знали, что он станет особенным».

Если Овечкин вышел на лёд, рассчитывая забить в своём дебютном матче в НХЛ, то Леклер воспринял свой выход в старте на первый матч сезона как своего рода сюрприз. Марк Дени за два года до этого провёл рекордные для лиги 77 матчей, а за сезон до локаута в НХЛ — 66 встреч. Он был железным первым номером. А Леклер сыграл всего два матча в НХЛ.

«Для меня это был особенный вечер, потому что… я начинаю сезон в «Коламбусе» вместо парня, который сыграл 66 матчей в старте годом ранее, — сказал Леклер. — Вот почему я беспокоился об Ови, но не так сильно. Я просто хотел хорошо провести матч. Это была хорошая возможность для меня».

В первом периоде, в первую смену в североамериканской карьере, Овечкин начал атаку у синей линии в своей зоне и догнал шайбу, которая летела за ворота «Коламбуса». Когда Овечкин как локомотив ворвался в зону, защитник «Блю Джекетс» Радослав Сухи имел несчастье оказаться в этот момент с шайбой. Овечкин развернул левое плечо и на полном ходу впечатал Сухи в борта — удар был такой силы, что одна из металлических стоек, скрепляющих пластины стекла, упала на лёд. Чтобы всё починить, потребовалось почти 10 минут.

«На льду было очень напряжённо, — сказал Леклер. — Когда он сделал это, когда припечатал нашего защитника, он как бы задал тон тому вечеру».

…а может, и всей карьере. Всего спустя семь минут после начала карьеры в «Вашингтоне» его клуб проигрывал со счётом 1:0, а Джефф Халперн, тогдашний капитан команды, добрался до шайбы за воротами «Коламбуса». Он отдал передачу нападающему Дайнюсу Зубрусу — ветерану из Литвы, который помог Овечкину адаптироваться к американской жизни.

К тому моменту Зубрус сыграл 539 матчей в НХЛ и отдал 152 результативные передачи. Он знал, как найти открытого товарища, даже если такой открытый товарищ, которого он собирался найти, не был похож ни на одну из личностей, которых он встречал прежде. Отъехав от борта возле правого круга вбрасывания, Зубрус увидел чёрный свитер с номером 8 в центре зоны.

«Всё произошло довольно быстро, — сказал Леклер. — Я был удивлён тем, насколько сильным оказался щелчок 20-летнего парня. Я не ожидал такого».

Это то, о чём НХЛ хорошо осведомлена сейчас, но только узнавала тогда: бросок Овечкина — это смертоносная комбинация силы, вложенной в бросок, и скорости этого самого броска, который длится столько же, сколько и взмах крыла колибри. Ему не нужно тратить время на то, чтобы растянуть пружину, чтобы в мгновение нанести бросок по воротам.

«Это его щелчок, — сказал Леклер. — Некоторые парни в НХЛ просто сильно бросают, но некоторые из них, некоторые… например, Ови, бросают сильно, но их щелчок ещё и очень быстрый.

Это вызывает какое-то странное чувство, ты чувствуешь тяжесть броска. Например, иногда в тебя прилетает шайба, и ты говоришь: «Окей, это был просто быстрый бросок». Но с таким парнем, как Ови, ты можешь прочувствовать бросок. Можешь прочувствовать его тяжесть. Иногда ты думаешь, что можешь остановить его, но шайба проходит сквозь тебя, потому что его бросок такой сильный и хлёсткий».

Так, в первый из 748 раз в регулярном чемпионате Овечкин выиграл дуэль у вратаря. Когда шайба шла от Зубруса к Овечкину, Леклер попытался двинуться вправо. Мгновенный бросок — не полностью «заряженный» щелчок — был слишком сильным и слишком точным, как раз в ту часть, где находилась клюшка Леклера. У него фактически не было шансов.

«После этого, — сказал Леклер, — я подумал: «Окей, парнишка умеет бросать».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Этот парнишка — теперь седеющий отец двоих детей. Он ещё не разучился бросать. И уже обошёл Горди Хоу. 92 гола — это число, которая понадобится, чтобы обогнать Уэйна Гретцки и стать лучшим за всю историю.

«Несколько лет назад ты бы сказал: «Что, рекорд Гретцки? Нет», — говорит Леклер. — Он будет игроком нашего поколения, который приблизится к Уэйну. Ты всегда думал, что этот рекорд никогда не будет побит. Лично я был одним из парней, которые так думали. А теперь я буду удивлён, если Ови не побьёт этот рекорд».