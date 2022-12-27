«Билялетдинову будет тяжело в «Ак Барсе»

— Плюс Билялетдинова в том, что он хорошо знает команду и саму организацию. Он там много работал, выиграл четыре кубка. Он там свой человек, — сказал «Матч ТВ» Курдин. — А минус в том, что тяжело работать, когда ты не хочешь идти в тренеры. Билла ведь всей республикой уговаривали! Он и сам говорит в цитате после назначения, что у него были другие планы. Он согласился только потому, что команда ему не безразлична. Это не тот вариант, когда тренер с амбициями пришел в новый клуб, чтобы что то доказать.

Почему у «Ак Барса» не пошло при Бабенко? А где он раньше работал главным? Только в «Витязе»? Вот вам и ответ.



«Ак Барс» — совсем другой уровень, другие задачи. Тут нужно идти на чемпионство, а не просто шевелиться, чтобы в плей офф попасть. Разница большая в работе. Казань — город, где на тебя давят каждый день, особенно когда ты не показываешь результат.

И я не скажу, что работу завалил Олег Знарок. Не думаю, что он собирал эту казанскую команду. Тут вопросы к менеджменту. Вот они подписали новый контракт с Данисом Зариповым, сделали его капитаном. Посмотрели — а он не тянет! И уехал в Дубай играть в любительском турнире за сборную Татарстана. И это посреди сезона. Какой то хаос.



Команду должен собирать тренер, а не менеджер. А вот у Знарка не было полной власти. Не уверен, что будет она и у Билялетдинова. Но ему будет проще только потому, что он всех знает, его все знают. Он там не будет чужаком.



Билялетдинову 67 лет, он руководил «Ак Барсом» с 2004 по 2011 год, а также с 2014 го по 2019 й. Вместе с казанским клубом он трижды выигрывал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018).