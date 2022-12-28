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7 часов назад

ЦСКА — СКА: смотреть матч КХЛ онлайн бесплатно, прямая трансляция

Чемпионат.comиещё 6

28 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале «Матч!». Лучшие прогнозы на сегодня. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение москвичам. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.42. На победу петербуржцев эксперты предлагают коэффициент 2.85. Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50. Экспресс с коэффициентом 6.75. Бучневич провёл 400-й матч в НХЛ. Мэр Казани раскритиковал Знарка. Жамнов может стать главным тренером «Спартака».

ЦСКА — СКА: смотреть матч КХЛ онлайн бесплатно, прямая трансляция
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Хоккей,СКА,Спартак,
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