ЦСКА — СКА: смотреть матч КХЛ онлайн бесплатно, прямая трансляция

28 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале «Матч!». Лучшие прогнозы на сегодня. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение москвичам. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.42. На победу петербуржцев эксперты предлагают коэффициент 2.85. Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50. Экспресс с коэффициентом 6.75. Бучневич провёл 400-й матч в НХЛ. Мэр Казани раскритиковал Знарка. Жамнов может стать главным тренером «Спартака».