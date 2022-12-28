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45 минут назад

«Уверен, с Билялетдиновым у «Ак Барса» дела пойдут в гору» — Борис Михайлов

Матч ТВ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что «Ак Барс» станет успешнее при главном тренере Зинэтуле Билялетдинове.

«Уверен, с Билялетдиновым у «Ак Барса» дела пойдут в гору» — Борис Михайлов
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Во вторник казанский клуб объявил о возвращении Билялетдинова на пост главного тренера. Исполняющий обязанности главного тренера Юрий Бабенко будет его помощником.

— Уверен, с Билялетдиновым у «Ак Барса» дела пойдут в гору. Он много лет тренировал. Билялетдинов — это один из опытнейших тренеров российского хоккея. Уверен, что «Ак Барс» выправит положение и найдет свою игру, потому что мастера есть. Надо лишь найти «химию». Пожелаю ему на этом пути всего хорошего и успехов, — приводит слова Михайлова «Чемпионат».

«Ак Барс» занимает 7 е место в таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 43 матчах. Билялетдинов ранее дважды возглавлял казанцев с 2004 по 2011 й, а затем с 2014 по 2019 годы, трижды выиграв с командой Кубок Гагарина и еще один раз став чемпионом Суперлиги.Источник:Чемпионат

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