«Уверен, с Билялетдиновым у «Ак Барса» дела пойдут в гору» — Борис Михайлов

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что «Ак Барс» станет успешнее при главном тренере Зинэтуле Билялетдинове.
Во вторник казанский клуб объявил о возвращении Билялетдинова на пост главного тренера. Исполняющий обязанности главного тренера Юрий Бабенко будет его помощником.
— Уверен, с Билялетдиновым у «Ак Барса» дела пойдут в гору. Он много лет тренировал. Билялетдинов — это один из опытнейших тренеров российского хоккея. Уверен, что «Ак Барс» выправит положение и найдет свою игру, потому что мастера есть. Надо лишь найти «химию». Пожелаю ему на этом пути всего хорошего и успехов, — приводит слова Михайлова «Чемпионат».
«Ак Барс» занимает 7 е место в таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 43 матчах. Билялетдинов ранее дважды возглавлял казанцев с 2004 по 2011 й, а затем с 2014 по 2019 годы, трижды выиграв с командой Кубок Гагарина и еще один раз став чемпионом Суперлиги.Источник:Чемпионат