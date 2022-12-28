«Уверен, с Билялетдиновым у «Ак Барса» дела пойдут в гору» — Борис Михайлов

— Уверен, с Билялетдиновым у «Ак Барса» дела пойдут в гору. Он много лет тренировал. Билялетдинов — это один из опытнейших тренеров российского хоккея. Уверен, что «Ак Барс» выправит положение и найдет свою игру, потому что мастера есть. Надо лишь найти «химию». Пожелаю ему на этом пути всего хорошего и успехов, — приводит слова Михайлова «Чемпионат».