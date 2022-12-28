Российского хоккеиста лишили паспорта Казахстана после доноса

Нападающий астанинского хоккейного клуба «Барыс» Дмитрий Шевченко лишился гражданства Казахстана из-за обращения «неравнодушных болельщиков». Об этом сообщает Shaiba.kz со ссылкой на управление миграционной службы Астаны.
«Инициативная группа неравнодушных болельщиков» обратилась в МВД с просьбой проверить наличие у Шевченко двойного гражданства, которые законодательно запрещены в Казахстане.
Просьба была удовлетворена, и у хоккеиста действительно обнаружили гражданство России. Уточняется, что «неравнодушные болельщики» уже пообещали подать аналогичные запросы в отношении остальных игроков «Барыса», а также казахской сборной.
В миграционной службе страны ответили, что по поводу Шевченко «зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан в связи с наличием иностранного гражданства». Отмечается, что без гражданства Казахстана Шевченко больше не сможет выступать за сборную на международных турнирах под эгидой IIHF.