Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Российского хоккеиста лишили паспорта Казахстана после доноса

Елена Прошина

Нападающий астанинского хоккейного клуба «Барыс» Дмитрий Шевченко лишился гражданства Казахстана из-за обращения «неравнодушных болельщиков». Об этом сообщает Shaiba.kz со ссылкой на управление миграционной службы Астаны.

Российского хоккеиста лишили паспорта Казахстана после доноса
Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"Официальный сайт ХК "Барыс"

«Инициативная группа неравнодушных болельщиков» обратилась в МВД с просьбой проверить наличие у Шевченко двойного гражданства, которые законодательно запрещены в Казахстане.

Названо число въехавших в Казахстан россиян

Просьба была удовлетворена, и у хоккеиста действительно обнаружили гражданство России. Уточняется, что «неравнодушные болельщики» уже пообещали подать аналогичные запросы в отношении остальных игроков «Барыса», а также казахской сборной.

В миграционной службе страны ответили, что по поводу Шевченко «зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан в связи с наличием иностранного гражданства». Отмечается, что без гражданства Казахстана Шевченко больше не сможет выступать за сборную на международных турнирах под эгидой IIHF.

Хоккей,Дмитрий Шевченко,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители