Российского хоккеиста лишили паспорта Казахстана после доноса

Нападающий астанинского хоккейного клуба «Барыс» Дмитрий Шевченко лишился гражданства Казахстана из-за обращения «неравнодушных болельщиков». Об этом сообщает Shaiba.kz со ссылкой на управление миграционной службы Астаны.

Фото: Официальный сайт ХК "Барыс" Официальный сайт ХК "Барыс"

«Инициативная группа неравнодушных болельщиков» обратилась в МВД с просьбой проверить наличие у Шевченко двойного гражданства, которые законодательно запрещены в Казахстане.

Просьба была удовлетворена, и у хоккеиста действительно обнаружили гражданство России. Уточняется, что «неравнодушные болельщики» уже пообещали подать аналогичные запросы в отношении остальных игроков «Барыса», а также казахской сборной.