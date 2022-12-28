«Локомотив» одержал пятую победу подряд, обыграв «Куньлунь»

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

На второй минуте Люк Локхарт вывел китайскую команду вперёд. На 10-й минуте Максим Шалунов в большинстве сравнял счёт. На 42-й секунде нападающий оформил дубль. На 36-й минуте Винсент Ловерде с передачи Тайлера Вона сравнял счёт. На 41-й минуте Александр Полунин после паса Максима Берёзкина забил третий гол железнодорожников в матче. На 53-й минуте Денис Алексеев забросил четвёртую шайбу.