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59 минут назад

«Ак Барс» проиграл «Металлургу» в первом матче после возвращения Билялетдинова на пост главного тренера

Матч ТВиещё 4

Казанский «Ак Барс» потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» проиграл «Металлургу» в первом матче после возвращения Билялетдинова
Фото: КХЛ / Тухбатов ИльнарКХЛ / Тухбатов Ильнар

Встреча в Казани завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Егор Яковлев и Николай Голдобин, оформивший хет трик. У «Ак Барса» шайбы забросили Александр Радулов и Кирилл Петров.

«Ак Барс» проводил первый матч после возвращения Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера. Казанцы с 49 очками идут на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Металлург» (60) идет вторым.

В других играх дня ярославский «Локомотив» на выезде обыграл «Куньлунь Ред Стар» — 4:2, нижегородское «Торпедо» одержало гостевую победу над минским «Динамо» — 3:2.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2) Голы: Радулов, 27:54. Петров, 38:32. — Голдобин, 24:57, 41:37 (бол.), 58:16. Яковлев, 32:20 (бол.).

Хоккей,Николай Голдобин,Егор Яковлев,Александр Радулов,Кирилл Петров,ХК Ак Барс,Торпедо,Металлург,Фонбет,Динамо,
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