«Ак Барс» проиграл «Металлургу» в первом матче после возвращения Билялетдинова

Фото: КХЛ / Тухбатов Ильнар КХЛ / Тухбатов Ильнар

Встреча в Казани завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Егор Яковлев и Николай Голдобин, оформивший хет трик. У «Ак Барса» шайбы забросили Александр Радулов и Кирилл Петров.

«Ак Барс» проводил первый матч после возвращения Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера. Казанцы с 49 очками идут на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Металлург» (60) идет вторым.

В других играх дня ярославский «Локомотив» на выезде обыграл «Куньлунь Ред Стар» — 4:2, нижегородское «Торпедо» одержало гостевую победу над минским «Динамо» — 3:2.

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