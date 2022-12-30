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1 час назад

Хоккеисты ЦСКА второй раз в сезоне обыграли "Локомотив"

ТАССиещё 3

Московский ЦСКА со счетом 2:1 в овертайме обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу в Москве.

Хоккеисты ЦСКА второй раз в сезоне обыграли "Локомотив"
Фото: ТАССТАСС

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Константин Окулов (43-я минута) и Владимир Брюквин (61). У проигравших отличился Степан Никулин (53).

ЦСКА второй раз в четырех матчах сезона обыграл "Локомотив", ранее армейцы одержали победу 11 сентября (3:2). 7 ноября ярославцы победили в серии буллитов (3:2), а 23 декабря оказались сильнее в домашнем матче (3:1).

"Локомотив" прервал серию из пяти подряд побед в КХЛ, команда набрала 65 очков после 46 матчей, она занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 61 очком в 44 играх располагается на третьей строчке.

В следующем матче "Локомотив" 4 января на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым". ЦСКА 3 января на своей площадке примет столичное "Динамо".

Хоккей,Владимир Брюквин,Константин Окулов,Фонбет,Динамо,
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