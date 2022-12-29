Максим Чудинов вошёл в десятку лучших бомбардиров-защитников в КХЛ

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала московский «Спартак» . Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0).

Третий гол «Спартака», который был забит за четыре секунды до сирены, был забит Александром Хохлачёвым с передачи Максима Чудинова. Таким образом, Чудинов набрал 237-е очко в карьере в Континентальной хоккейной лиге и вошел в десятку лучших бомбардиров-защитников в истории КХЛ.