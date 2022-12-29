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1 час назад

Максим Чудинов вошёл в десятку лучших бомбардиров-защитников в КХЛ

Чемпионат.com

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0).

Максим Чудинов вошёл в десятку лучших бомбардиров-защитников в КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Третий гол «Спартака», который был забит за четыре секунды до сирены, был забит Александром Хохлачёвым с передачи Максима Чудинова. Таким образом, Чудинов набрал 237-е очко в карьере в Континентальной хоккейной лиге и вошел в десятку лучших бомбардиров-защитников в истории КХЛ.

Список самых результативных защитников Лиги:

1. Кевин Даллмэн – 431 (142+289) очко.

2. Илья Никулин – 367 (108+259).

3. Кирилл Кольцов – 322 (74+248).

4. Юусо Хиетанен – 283 (88+195).

5. Евгений Медведев – 262 (61+201).

6. Ник Бэйлен – 255 (78+177).

7. Сами Лёписте – 248 (63+185).

8. Яков Рылов – 245 (63+182).

9. Крис Ли – 245 (54+191).

10. Максим Чудинов – 237 (77+160).

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