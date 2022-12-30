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1 час назад

Хет-трик Корягина позволил «Амуру» взять реванш у «Адмирала» во Владивостоке

Чемпионат.comиещё 7

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Амуром». Победу в матче со счётом 5:3 одержали гости.

Хет-трик Корягина позволил «Амуру» взять реванш у «Адмирала»
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Героем матча стал защитник хабаровского клуба Глеб Корягин, оформивший хет-трик. Ещё по два очка на счету хоккеистов гостей Станислава Бочарова и Сергея Дубакина. Отметим, что стартовый вратарь владивостокцев Александр Лазушин был заменён после первого периода после двух пропущенных шайб. В составе «Адмирала» шайбы забросили Евгений Грачёв, Дмитрий Саюстов и Николай Елисеев.

«Амур» взял реванш у «Адмирала» за вчерашнее поражение со счётом 0:2. Эта встреча была шестой между этими командами в текущем сезоне. Команды поровну поделили победы в сезонной серии. Ещё в текущем сезоне между этими командами запланировано четыре матча.

Хоккей,Глеб Корягин,Евгений Грачев,Станислав Бочаров,Николай Елисеев,Дмитрий Саюстов,Александр Лазушин,Фонбет,ХК Амур,
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