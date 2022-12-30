Хет-трик Корягина позволил «Амуру» взять реванш у «Адмирала»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Амуром». Победу в матче со счётом 5:3 одержали гости.

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Героем матча стал защитник хабаровского клуба Глеб Корягин, оформивший хет-трик. Ещё по два очка на счету хоккеистов гостей Станислава Бочарова и Сергея Дубакина. Отметим, что стартовый вратарь владивостокцев Александр Лазушин был заменён после первого периода после двух пропущенных шайб. В составе «Адмирала» шайбы забросили Евгений Грачёв, Дмитрий Саюстов и Николай Елисеев.