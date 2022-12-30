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47 минут назад

Сборная Канады забросила 11 шайб Австрии на МЧМ-2023

Матч ТВ

Сборная Канады разгромила Австрию в матче молодежного чемпионата мира-2023. Встреча завершилась со счетом 11:0 в пользу хозяев турнира.

Сборная Канады разгромила Австрию в матче МЧМ-2023
Фото: Matchtv.ruMatchtv.ru

Самым результативным игроком встречи стал 17-летний Коннор Бедард, который забросил две шайбы и сделал четыре голевые передачи. Канада одержала вторую победу в трех матчах. Для австрийцев это третье поражение на групповом этапе.

ЧМ U-20. 2023

Австрия (U-20) — Канада (U-20) — 0:11 (0:3, 0:4, 0:4)

Голы: Гюнтер, 14:08 (бол.). Дин, 15:53. Райт, 18:19 (бол.). Руа, 22:37. Бедард, 23:08, 53:16. Аллан, 25:35. Станковен, 34:32. Фантилли, 42:15 (бол.). Гоше, 51:58. Хайндс, 58:07.Голы: Гюнтер, 14:08 (бол.). Дин, 15:53. Райт, 18:19 (бол.). Руа, 22:37. Бедард, 23:08, 53:16. Аллан, 25:35. Станковен, 34:32. Фантилли, 42:15 (бол.). Гоше, 51:58. Хайндс, 58:07.

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