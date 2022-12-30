Сборная Канады разгромила Австрию в матче МЧМ-2023

Сборная Канады разгромила Австрию в матче молодежного чемпионата мира-2023. Встреча завершилась со счетом 11:0 в пользу хозяев турнира.

Самым результативным игроком встречи стал 17-летний Коннор Бедард, который забросил две шайбы и сделал четыре голевые передачи. Канада одержала вторую победу в трех матчах. Для австрийцев это третье поражение на групповом этапе.