"Он идет за тобой, Уэйн!": RMNB представил ролик о погоне Овечкина за Гретцки

После того как Алекс Овечкин обошел на прошлой неделе Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ, он теперь единолично располагается там на втором месте. Это получилось у Великой восьмерки 23 декабря, в матче против «Виннипег Джетс», в котором он забросил две шайбы.

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Теперь единственным человеком, который находится на его пути к вершине, является Уэйн Гретцки. И, если одна эта фраза заводит вас недостаточно, НХЛ опубликовала видео, дабы добавить еще больше ажиотажа погоне Ови за Великим.

Ролик начинается с того, что Ови в наши дни идет по Capital One Arena в своем деловом костюме. Затем действо быстро переносится в прошлое, и мы можем видеть, как комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн и бывший генеральный менеджер «Кэпиталз» Джордж Макфи объявляют о выборе Овечкина под общим первым номером на драфте 2004 года.

Затем следуют кадры с яркими моментами из начальных этапов карьеры Ови, включая его первую шайбу в НХЛ, первый хет-трик, а также памятный гол в ворота «Финикс Койотис». После следуют уже более современные нарезки. В ролике присутствует каждая из его юбилейных шайб, то взятие ворот, при помощи которого он обошел Ягра на третьем месте в списке лучших голеадоров в истории, а также 2 гола, которыми он перепрыгнул через Хоу.

В конце видео мы можем слышать голос легендарного комментатора Джо Бенинати:

«Догнать осталось только одного великого… того самого». Напоследок на экране на мгновение появляется молодой Гретцки эпохи выступления за «Эдмонтон», опять Овечкин в красном свитере «Кэпс», и все заканчивается словами: «Погоня продолжается!»