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41 минуту назад

Сын Овечкина забил гол на тренировке «Вашингона»

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Сергей Овечкин, четырёхлетний сын капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, посетил тренировку команду. Он забил гол на занятии голкиперу Дарси Кемперу.

Сын Овечкина забил гол на тренировке «Вашингона»
Фото: APAP

Сергей вышел на занятие под восьмым номером с надписью «Ови-младший». Он забил между ног вратарю. Кемпер с нехарактерным для него опозданием опустил щитки, но гол вызвал бурные аплодисменты зрителей, включая его отца.

37-летний Овечкин с 803 голами за карьеру занимает второе место в списке снайперов НХЛ за всю историю. Он отстаёт от легендарного канадца Уэйна Гретцки на 91 заброшенную шайбу. Ранее россиянин превзошёл результат Горди Хоу (801).

В 38 матчах текущего сезона на счету Александра 42 очка – 23 гола и 19 результативных передач. Он является лучшим снайпером среди россиян.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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