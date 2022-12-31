Сын Овечкина забил гол на тренировке «Вашингона»

Сергей Овечкин, четырёхлетний сын капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, посетил тренировку команду. Он забил гол на занятии голкиперу Дарси Кемперу.

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Сергей вышел на занятие под восьмым номером с надписью «Ови-младший». Он забил между ног вратарю. Кемпер с нехарактерным для него опозданием опустил щитки, но гол вызвал бурные аплодисменты зрителей, включая его отца.

37-летний Овечкин с 803 голами за карьеру занимает второе место в списке снайперов НХЛ за всю историю. Он отстаёт от легендарного канадца Уэйна Гретцки на 91 заброшенную шайбу. Ранее россиянин превзошёл результат Горди Хоу (801).