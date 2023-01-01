Третьяк пожелал Овечкину здоровья на пути к рекорду Гретцки в НХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о хет-трике российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Монреаль Канадиенс".
"Очень тяжело оформить хет-трик — особенно в НХЛ. Хочется пожелать Овечкину здоровья и дальше идти к рекорду Гретцки. Молодец, что на каждую игру выходит заряженным на гол", — приводит слова Третьяка "Чемпионат.com".
В сезоне-2022/23 Овечкин в 39 матчах забросил 26 шайб и отдал 19 голевых передач, набрав по системе "гол плюс пас" 45 очков. Овечкин забросил уже 806 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и занимает второе место по этому показателю. Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.
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