Малкин стал вторым в рейтинге лучших российских бомбардиров НХЛ

Евгений Малкин поднялся на второе место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ. Команда «Питтсбург», за которую выступает российский хоккеист, уступила у себя дома команде «Нью-Джерси» со счетом 2:4. Одну из шайб забросил в ворота противника Евгений Малкин. Всего у спортсмена в этом сезоне 12 заброшенных шайб и 22 результативные передачи, что дало ему 34 очка. В целом же на счету в НХЛ у Евгения 1180 очков в 1017 матчах и 456 заброшенных шайб, - сообщает «Московский Комсомолец».
Успешная атака ворот противника в сегодняшнем матче с «Нью-Джерси» принесла ему очко, позволившее обогнать по результативности Сергея Федорова и занять второе место в рейтинге. Первое уверенно удерживает Александр Овечкин - у него 1452 очка в 1312 матчах.
Контракт с «Питтсбург Пингвиз» Малкин заключил 5 января 2006 года, подробности договора разглашены не были. За все сезоны, которые были проведены Евгением в НХЛ, он смог получить кубок Стэнли и большое количество разных наград, среди которых – приз лучшему игроку НХЛ.