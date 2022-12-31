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17 минут назад

Малкин стал вторым в рейтинге лучших российских бомбардиров НХЛ

Ирина Лебедева

Евгений Малкин поднялся на второе место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ. Команда «Питтсбург», за которую выступает российский хоккеист, уступила у себя дома команде «Нью-Джерси» со счетом 2:4. Одну из шайб забросил в ворота противника Евгений Малкин. Всего у спортсмена в этом сезоне 12 заброшенных шайб и 22 результативные передачи, что дало ему 34 очка. В целом же на счету в НХЛ у Евгения 1180 очков в 1017 матчах и 456 заброшенных шайб, - сообщает «Московский Комсомолец».

Малкин стал вторым в рейтинге лучших российских бомбардиров НХЛ
Фото:  Twitter ХК "Pittsbirgh penguins" Twitter ХК "Pittsbirgh penguins"

Успешная атака ворот противника в сегодняшнем матче с «Нью-Джерси» принесла ему очко, позволившее обогнать по результативности Сергея Федорова и занять второе место в рейтинге. Первое уверенно удерживает Александр Овечкин - у него 1452 очка в 1312 матчах.

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Контракт с «Питтсбург Пингвиз» Малкин заключил 5 января 2006 года, подробности договора разглашены не были. За все сезоны, которые были проведены Евгением в НХЛ, он смог получить кубок Стэнли и большое количество разных наград, среди которых – приз лучшему игроку НХЛ.

Хоккей,Сергей Федоров,Евгений Малкин,Александр Овечкин,
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