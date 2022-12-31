Малкин стал вторым в рейтинге лучших российских бомбардиров НХЛ

Евгений Малкин поднялся на второе место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ. Команда «Питтсбург», за которую выступает российский хоккеист, уступила у себя дома команде «Нью-Джерси» со счетом 2:4. Одну из шайб забросил в ворота противника Евгений Малкин. Всего у спортсмена в этом сезоне 12 заброшенных шайб и 22 результативные передачи, что дало ему 34 очка. В целом же на счету в НХЛ у Евгения 1180 очков в 1017 матчах и 456 заброшенных шайб, - сообщает «Московский Комсомолец».