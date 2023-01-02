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2 часа назад

Глава IIHF пожелал вернуться к нормальной деятельности в мировом хоккее в 2023 году

Газета.Ruиещё 2

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф пожелал в 2023 году вернуться к нормальной деятельности в мировом хоккее. "Мои пожелания - вернуться к нормальной деятельности в международном хоккее", - приводит слова Тардифа ТАСС. Напомним, что Международная федерация хоккея несколько месяцев назад приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям. Из-за недопуска сборной России Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла Кубок мира, который должен был состояться в 2024 году. Руководство НХЛ рассматривало несколько вариантов участия российских хоккеистов в турнире, но столкнулось с сопротивлением и критикой ряда европейских национальных федераций, категорически возражающих против выступления сборной России на турнире. Ранее стало известно, что у Мартины Навратиловой, победительницы 18 турниров Большого шлема и бывшей первой ракетки мира, диагностирован рак груди и горла.

Глава IIHF пожелал вернуться к нормальной деятельности в мировом хоккее в 2023 году
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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