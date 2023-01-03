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2 часа назад

Кузнецова перевели из звена Овечкина на матч «Вашингтона» с «Баффало»

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Российских игроков «Кэпиталз» развели по разным тройкам.

Кузнецова перевели из звена Овечкина на матч с «Баффало»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова убрали из звена соотечественника Александра Овечкина на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщил журналист Стивен Уайно.

В звено к Овечкину и нападающему Конору Шири вернули центрофорварда Дилана Строума. Кузнецов, игравший в этой тройке в прошлом матче с «Монреаль Канадиенс» (9:2), переведён во второе звено к Сонни Милано и Энтони Манте.

В нынешнем сезоне Кузнецов провёл 38 матчей. На счету 30-летнего хоккеиста шесть заброшенных шайб и 27 результативных передач.

37-летний Овечкин набрал 45 очков (26 голов + 19 передач) в 39 играх.

Матч «Вашингтон» – «Баффало» состоится в ночь на 4 января мск.

Хоккей,Стивен Уайно,Сонни Милано,Конор Шири,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
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