Кузнецова перевели из звена Овечкина на матч с «Баффало»

Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова убрали из звена соотечественника Александра Овечкина на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщил журналист Стивен Уайно .

В звено к Овечкину и нападающему Конору Шири вернули центрофорварда Дилана Строума. Кузнецов, игравший в этой тройке в прошлом матче с «Монреаль Канадиенс» (9:2), переведён во второе звено к Сонни Милано и Энтони Манте.