Кузнецова перевели из звена Овечкина на матч с «Баффало»

Российских игроков «Кэпиталз» развели по разным тройкам.
Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова убрали из звена соотечественника Александра Овечкина на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщил журналист Стивен Уайно.
В звено к Овечкину и нападающему Конору Шири вернули центрофорварда Дилана Строума. Кузнецов, игравший в этой тройке в прошлом матче с «Монреаль Канадиенс» (9:2), переведён во второе звено к Сонни Милано и Энтони Манте.
В нынешнем сезоне Кузнецов провёл 38 матчей. На счету 30-летнего хоккеиста шесть заброшенных шайб и 27 результативных передач.
37-летний Овечкин набрал 45 очков (26 голов + 19 передач) в 39 играх.
Матч «Вашингтон» – «Баффало» состоится в ночь на 4 января мск.