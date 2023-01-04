Гретцки сравнил Овечкина с Майком Босси и Бреттом Халлом

«Несколько парней, которых я видел за свою карьеру, Майк Босси, Бретт Халл, два самых результативных снайпера, которых я когда-либо видел. Одна из вещей, которые объединяет их и Овечкина, — это то, что они не очень часто промахиваются мимо ворот. Много раз у парней были отличные возможности, и, прежде чем ты это осознаешь, шайба летит в борт и вылетает с другой стороны.