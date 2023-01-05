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52 минуты назад

Сборная Чехии стала первым финалистом молодежного чемпионата мира

Советский спортиещё 1

В полуфинале чешские хоккеисты сначала сравняли счет за 40 секунд до конца матча, а в овертайме добыли победу над шведами.

Сборная Чехии стала первым финалистом молодежного чемпионата мира
Фото: ТАССТАСС

Сборная Чехии стала первым финалистом молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадском Галифаксе.

В полуфинале чешские хоккеисты обыграли шведов со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

Шведские хоккеисты открыли счет, на 22-й минуте отличился Людвиг Янссон. Сборной Чехии удалось спастись за 39 секунд до конца матча благодаря шайбе Давида Йиричека, а в овертайме Йири Кулич принес победу сборной Чехии.

В финале молодежного мирового первенства чешские хоккеисты встретятся с победителем второго полуфинального матча, в котором действующие чемпионы мира канадцы сыграют с командой США.

Турнир завершится в ночь с 5 на 6 января. Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, однако Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата. Сборные России и Белоруссии также отстранены от участия в первенстве.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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