The Athletic: Овечкин делает «овечкинские» вещи и творит историю НХЛ

Американское издание The Athletic высоко оценило заслуги российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в успехах команды. Автор издания отмечает, что именно благодаря его действиям у «столичных» улучшилась и командная игра.

В материале подчеркивается, что «Кэпс» крайне неудачно начали сезон — во многом этому способствовали травмы ряда игроков и высокий возраст хоккеистов основого костяка. Однако постепенно игра «Вашингтона» выровнялась, и это совпало со спадом у ряда других команд, что позволило снова рассуждать о шансах «Кэпиталз» в плей-офф. И одна из ведущих ролей в этом отводится Овечкину.