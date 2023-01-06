Международная федерация хоккея не включила сборную РФ в МЧМ-2024

Международная федерация хоккея (IIHF) после завершения молодежного чемпионата мира 2023 года на основе итогового рейтинга опубликовала составы групп на МЧМ 2024, не включив в них национальные команды России и Белоруссии.

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Чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года в шведском Гетеборге. В турнире примут участие десять сборных.

В группу А попали Канада, Швеция, Финляндия, Германия и Латвия. В квартете В сыграют Чехия, США, Словакия, Швейцария и Норвегия.

Ранее сообщалось, что сборная Канады в овертайме обыграла Чехию (3:2) в финальном матче молодежного чемпионата мира — 2023 (до 20 лет), который прошел в Галифаксе.

Канада в 20-й раз стала победителем молодежного чемпионата мира и завоевала золото во второй раз подряд, защитив титул.