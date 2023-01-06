Юдин: сборная России могла бы запросто обыграть Канаду на МЧМ-2023

Бывший защитник сборной России Александр Юдин поделился мнением о ценности победы национальной команды Канады на чемпионате мира по хоккею среди молодёжных команд без участия в турнире российских хоккеистов.
Юдин заявил, что успех канадских хоккеистов на МЧМ-2023 является фальшивым, а сами игроки сборной Канады должны прятать глаза от стыда после таких золотых медалей. По мнению эксперта, турнир без участия россиян нельзя назвать настоящим. Он добавил, что в честной борьбе команда России имела бы все шансы обыграть канадцев.
«У великолепного поколения с Мичковым, Мирошниченко, Свечковым и другими ребятами были бы все шансы на золото. В честной борьбе наши парни могли бы запросто обыграть эту Канаду», – приводит слова Юдина «Матч ТВ».
В финале МЧМ-2023 Канада обыграла сборную Чехии в овертайме со счётом 3:2. В турнире по политическим причинам не участвовали сборные России и Беларуси.