Юдин: сборная России могла бы запросто обыграть Канаду на МЧМ-2023

Бывший защитник сборной России Александр Юдин поделился мнением о ценности победы национальной команды Канады на чемпионате мира по хоккею среди молодёжных команд без участия в турнире российских хоккеистов.

Юдин заявил, что успех канадских хоккеистов на МЧМ-2023 является фальшивым, а сами игроки сборной Канады должны прятать глаза от стыда после таких золотых медалей. По мнению эксперта, турнир без участия россиян нельзя назвать настоящим. Он добавил, что в честной борьбе команда России имела бы все шансы обыграть канадцев.