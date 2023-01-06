"Ак Барс" одержал третью победу подряд в КХЛ

Казанский «Ак Барс» победил подмосковный «Витязь» в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).Матч в Казани завершился со счетом 2:0. Шайбы забросили Кирилл Панюков (35 я минута) и Станислав Галиев (40).

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Вратарь казанцев Тимур Билялов отразил 26 бросков и впервые в сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности.«Ак Барс» одержал третью победу подряд и с 55 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» (50) идет шестым на Западе.

В следующем матче «Витязь» 8 января отправится в гости к нижнекамскому «Нефтехимику», «Ак Барс» днем позже сыграет на выезде с новосибирской «Сибирью».