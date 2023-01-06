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1 час назад

«Ак Барс» дома обыграл «Витязь» и продлил победную серию в КХЛ

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Казанский «Ак Барс» победил подмосковный «Витязь» в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).Матч в Казани завершился со счетом 2:0. Шайбы забросили Кирилл Панюков (35 я минута) и Станислав Галиев (40).

"Ак Барс" одержал третью победу подряд в КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вратарь казанцев Тимур Билялов отразил 26 бросков и впервые в сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности.«Ак Барс» одержал третью победу подряд и с 55 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» (50) идет шестым на Западе.

В следующем матче «Витязь» 8 января отправится в гости к нижнекамскому «Нефтехимику», «Ак Барс» днем позже сыграет на выезде с новосибирской «Сибирью».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Витязь» (Московская область) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) Голы: Панюков, 34:04. Галиев, 39:14 (бол.).

Хоккей,Тимур Билялов,Станислав Галиев,Кирилл Панюков,ХК Ак Барс,Фонбет,
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