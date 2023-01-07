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47 минут назад

Тренин признан второй звездой матча с «Вашингтоном»

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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Игра завершилась победой гостей – 3:2.

Объявлена вторая звезда матча с «Вашингтоном»
Фото: GETTYIMAGESGETTYIMAGES

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Первой звездой признан американский защитник «Нэшвилла» Райан Макдона, на счету которого в этом матче победный гол.

Второй звездой стал российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин, отметившийся голом и результативной передачей. Третья звезда — форвард «Кэпиталз» Сонни Милано, записавший на свой счёт заброшенную шайбу.

Напомним, для «Нэшвилла» сегодняшняя победа стала третьей кряду. «Вашингтон», в свою очередь, потерпел второе поражение за три последних матча.

Хоккей,Сонни Милано,Яков Тренин,Райан Макдона,
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