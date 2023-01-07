Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Канадский хоккеист Уилсон: Овечкин без проблем побьет рекорд Гретцки

Газета.Ru

Канадский хоккеист подмосковного «Витязя» Скотт Уилсон поделился мнением о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает Metaratings.

Канадский хоккеист Уилсон: Овечкин без проблем побьет рекорд Гретцки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Считаю, что в той форме, в какой он сейчас, Ови сможет играть еще лет пять. Поэтому ему вообще не составит труда стать первым по голам в НХЛ», — сказал Уилсон.

Напомним, 37-летний Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки, лидирующего в истории Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по количеству голов, до 85. Легендарный канадский нападающий забросил за карьеру 894 шайбы.

Хоккей,Скотт Уилсон,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители