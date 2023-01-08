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1 час назад

Кирилл Марченко оформил первый дубль в карьере в НХЛ

Чемпионат.comиещё 2

В эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду играет с «Каролиной Харрикейнз».

Российский нападающий «Коламбуса» оформил первый дубль в карьере в НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт — 2:1 в пользу хозяев льда.

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте встречи — отличился российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко. Всего через полторы игровые минуты Марченко оформил дубль, удвоив преимущество хозяев.

Таким образом, Марченко забросил шестую и седьмую шайбу в нынешнем сезоне и впервые в карьере в НХЛ оформил дубль.

Уроженец Барнаула был выбран «Блю Джекетс» во втором раунде под общим 49-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года.

Воспитанник «Югры» стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2019 года и выиграл серебро на молодёжном чемпионате мира 2020 года.

Хоккей,Кирилл Марченко,Каролина Харрикейнз,
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