Кожевников высказался о будущем Овечкина

— Здоровье есть, будут и достижения. Главное, что у него травм нет. Сейчас Овечкин каждый матч будет бить рекорд, каждый день будет превосходить свое достижение. Для меня матчи не играют большой роли, да, он обогнал Ковалева, но главные рекорды — забитые шайбы.