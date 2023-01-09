Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
1 час назад

Кожевников про Овечкина: «До 40 лет точно поиграет на высшем уровне, потом еще в Россию приедет выступать»

Матч ТВ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «Матч ТВ» выразил мнение, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин точно сможет выступать на высоком уровне до 40 лет, после чего приедет играть в Россию.«Вашингтон» 8 января дома принял на своем льду «Коламбус». Этот матч стал для Овечкина 1317 м в карьере. 37 летний форвард установил рекорд среди российских игроков по количеству игр в НХЛ, опередив Алексея Ковалева.

Кожевников высказался о будущем Овечкина
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Здоровье есть, будут и достижения. Главное, что у него травм нет. Сейчас Овечкин каждый матч будет бить рекорд, каждый день будет превосходить свое достижение. Для меня матчи не играют большой роли, да, он обогнал Ковалева, но главные рекорды — забитые шайбы.

— Как долго Овечкин сможет выступать на высшем уровне?

— До 40 лет точно, потом еще в Россию приедет выступать. Сашка огромный молодец, дай Бог, чтобы эмоций хватало, а сейчас нельзя сказать, что он устал. Ждем, конечно, взятие рекорда Гретцки, это будет навечно и даже Макдэвиду будет тяжело догнать его.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В текущем сезоне он забросил 29 шайб и сделал 19 результативных передач в 43 матчах. Всего на счету Александра 809 шайб, он занимает второе место по результативности за всю историю НХЛ. Лидер среди снайперов — Уэйн Гретцки, который забил за карьеру 894 гола.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,Алексей Ковалев,Александр Кожевников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители