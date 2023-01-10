Вратарь "Вашингтона" рассказал, как ему помогли тренировки с Овечкиным

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Дарси Кемпер признался, что тренировки с Александром Овечкиным помогли ему оформить «сухарь» в матче против «Коламбус Блю Джекетс», передает NBC Sports Capitals.
«Помогло ли мне то, что я видел бросок Овечкина на тренировках? Определенно, да. Да, он может бросить очень сильно. Я просто старался спасти ворота», — сказал Кемпер.
Единственную шайбу забросил защитник Эрик Густафссон. Ему ассистировали Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй. Российский нападающий Александр Овечкин, а также форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.
Таким образом, «Вашингтон» располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 52 очка. «Коламбус» находится на последнем месте в той же конференции, имея в активе 26 баллов.